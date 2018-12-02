السعودية اليوم / وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة الموريتاني

عام / وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة الموريتاني

نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم، معالي وزيرالثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد ولد محم.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تعزيز التواصل الإعلامي، وكذلك آليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة.

// انتهى //

17:39ت م

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نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم، معالي وزيرالثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد ولد محم.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تعزيز التواصل الإعلامي، وكذلك آليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة.// انتهى //17:39ت م0201

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