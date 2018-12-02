السعودية اليوم / النائب العام يتفقد فرع النيابة العامة في الحدود الشمالية



عرعر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة.

والتقي معاليه خلال الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة وذلك لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الامر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.

كما التقى معاليه بعددٍ من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أدام الله عزهما - وذلك لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها.

// انتهى //

17:18ت م

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عرعر 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة.والتقي معاليه خلال الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة وذلك لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الامر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.كما التقى معاليه بعددٍ من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أدام الله عزهما - وذلك لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها.// انتهى //17:18ت م0193

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