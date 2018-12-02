السعودية اليوم / تدشين مكاتب لخدمة المتقاعدين في فرعي الخدمة المدنية والتجارة بالباحة

‏الباحة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسدشن فرع وزارة الخدمة المدنية بالباحة, وفرع وزارة التجارة والاستثمار بالباحة، مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين, بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، بحضور مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالباحة فهد بالرقوش ، ومدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد الغامدي.وتهدف المكاتب إلى خدمة المتقاعدين وإنجاز معاملاتهم لدى تلك الجهات بكل سهولة ويسر، وذلك بعد إبراز المتقاعد بطاقةَ التقاعد التعريفية الصادرة من المؤسسة, التي يمكن الحصول عليها من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في المملكة، أو البطاقة الإلكترونية عبر تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.من جهته, أوضح مدير فرع مؤسسة التقاعد بالباحة أحمد الغامدي أن هذه المبادرة أتت بمتابعة ودعم من إمارة منطقة الباحة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إستراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد 2022, التي تتضمن تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على كل ما فيه راحة للمتقاعد, وذلك بإتاحة إنجاز معاملاته لدى الجهات الحكومية المتعاونة بكل يسر وسهولة.وقدم مدير فرع المؤسسة باسم المؤسسة العامة للتقاعد, الشكر لسمو أمير المنطقة على دعمه ومساندته لجهود المؤسسة في تحقيق هذه المبادرة, مقدماً الشكر للجهات الحكومية التي تعاونت مع المؤسسة, وتبنت فكرة مكتب خدمة المتقاعدين, لتقديم هذه الخدمة لهذه الفئة العزيزة في المجتمع، متطلعاً لتعميم هذه المبادرة على بقية الجهات الحكومية في المنطقة.// انتهى //17:17ت م0192