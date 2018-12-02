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شكرا لقرائتكم المغامسي في اليوم الوطني للإمارات الـ47: هذا زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - هنأ إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، دولة الإمارات بيومها الوطني الـ47.
وقال الشيخ المغامسي: “هذا زايد.. هذه الإمارات؛ هذا هو شعار دولة الإمارات الشقيقة في يومها الوطني السابع والأربعين الحافل بالعطاء والرخاء، وكل التهنئة لقيادة الإمارات وشعبها الوفي”.
وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في يومها الوطني السابع والأربعين، ماضية بقوة نحو المستقبل، معتمدة على سواعد أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها، وروح الوحدة التي تربط بين أهلها برباط وثيق لا تنفك عُراه، وطموحها الذي لا تحده حدود، ووعيها العميق بالتطورات والتحولات في البيئتين الإقليمية والدولية.
وقال، إنه في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى، ونراجع كل الخطوات والبرامج، كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خلال الأعوام المقبلة.
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