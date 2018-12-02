شكرا لقرائتكم النائب العام يتفقد فرع الشمالية ويستمع لشكاوى المراجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة.

والتقى النائب العام خلال الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة وذلك لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في الحرص على كل ما فيه راحة متابعات الخليج 365 والمقيم.



كما التقى النائب العام بعددٍ من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوى واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها النائب العام إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها.

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