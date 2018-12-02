شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. هكذا استعدت المملكة لاستضافة قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تستضيف المملكة مجموعة قمة العشرين في 2020، بمجموعة من الاستعدادات الخاصة وجداول الأعمال الضخمة لتعزيز إنجازات المجموعة على أصعدة الاقتصاد العالمي.



وسلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على استعدادات المملكة لاستضافة مجموعة قمة العشرين، وذلك عبر إنشاء الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وعقد عدد كبير من الاجتماعات على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومجموعة العمل والمؤسسات ذات العلاقة خلال سنة رئاستها من أجل بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة.

وهناك العديد من النقاط المشتركة بين رؤية المملكة ومجموعة العشرين، منها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع قدرات رأس المال البشري، وأيضًا تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة والاستثمار.

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