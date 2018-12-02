الان تتابع النائب العام يتفقد فرع الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤلي النيابه العامة.

والتقي النائب العام، خلال الجولة، منسوبي النيابة العامة بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة، وذلك لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة انجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الامر حفظهم الله في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.

كما التقى عددا من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.

وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ادام الله عزهما وذلك لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها.