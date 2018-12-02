الان تتابع بالصور.. إغلاق منشأة غذائية في جازان لمخالفات صحية وفنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جولات تفتيشية على منشآت غذائية في منطقة جازان. وأسفرت حملة تفتيشية إلى إغلاق منشأة غذائية بسبب مخالفات صحية وفنية، منها تكدس المنتجات، وسوء التخزين، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

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