شكرا لقرائتكم خبر عن التحاق 2685 موظفاً وموظفة حكوميين بـ91 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (الأحد) 2685 موظفاً وموظفة حكوميين، للالتحاق بـ91 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيسي في الرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الحاجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيسي للمعهد بالرياض التحق 637 موظفاً حكومياً، بـ22 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الاشراف الإداري، الإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، الحسابات الختامية الحكومية، الهندسة القيمية، برمجة المشاريع الهندسية، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، تحفيز الموظفين.

كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد 7 برامج موجهة، يلتحق به 203 متدربين، هي: أخصائي الموارد البشرية، إدارة وتسويق المعلومات الرقمية، تنمية قدرات موظفي مراكز الوثائق والمحفوظات، تهيئة الموظف الجديد، عرض ووصف البيانات في بناء التقارير، مهارات الكتابة الإدارية، مهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 822 موظفا حكوميا، بـ28 برنامجاً تدريبياً، هي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة أعمال الصيانة، إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة مشاريع البرمجيات، إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، الإبداع الإداري، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، التنظيم في المرافق الصحية، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، القيود المحاسبية الحكومية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير خدمات المستفيدين، خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، معالجة النصوص، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (3)، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، الضمانات البنكية، المحاسبة الحكومية في الفروع، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، مؤشرات الأداء، مهارات بناء فرق العمل.

فيما التحق في فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية 267 موظفاً حكومياً، بـ9 برامج تدريبية، هي: أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، القيادة الإدارية، القيود المحاسبية الحكومية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، مهارات السكرتارية الإبداعية، إجراءات طرح وترسيه المشاريع الإنشائية، كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية برنامجين موجهين هما (أعمال المنافسات والمشتريات، وتهيئة الموظف الجديد)، يلتحق بها 59 متدرباً.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 223 موظفة حكومية بـ7 برامج تدريبية، هي: الإلقاء الفعال، الجرائم المعلوماتية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التفاوض، إعداد التقارير الإحصائية، كما ينفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض البرنامج الموجه (إدارة وتسويق المعلومات الرقمية) ويلتحق به 27 متدربة.

في حين يلتحق بفرع المعهد بمنطقة عسير 417 موظفاً حكومياً بـ14 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، الأرقام القياسية، التحليل القانوني للقرارات الإدارية، التخطيط التنفيذي، الحسابات الختامية الحكومية، العروض التقديمية (Power Point)، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية التحقت 30 موظفةً حكومية ببرنامج «مهارات متقدمة في معالجة النصوص».