شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الصيانة في «عقبة ضلع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفيق الأسمري ، خالد آل مريّح (أبها)

انطلقت صباح اليوم (الأحد)، أعمال الصيانة في عقبة ضلع التي تربط منطقتي عسير وجازان، وذلك نتيجة الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني، نتيجة ما رأته اللجنة المشكلة مسبقاً من قبل أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمكونة من مديري شرطة ومرور منطقة عسير، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشركة مقاولات، بضرورة الحاجة إلى إغلاق طريق العقبة بشكل «كلي»، بهدف صيانة الجزء المتضرر نتيجة الانهيار الصخري.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري إنه سبق أن أُعلن إغلاق عقبة ضلع للصيانة اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام، وأن على قائدي المركبات التوجه إلى الطرق البديلة، عبر عقبتي الصماء وشعار.

وأضاف أن فرع الوزارة كثّف وسائل السلامة والرسائل الإلكترونية، التي تشير إلى إغلاق عقبة ضلع، وأن بإمكان القادم من منطقة جازان أن يسلك الطرق البديلة لمدينة أبها، بدءاً من محافظة رجال ألمع ومروراً بعقبة الصماء أو عقبة شعار.

يذكر أن أمير منطقة عسير، أكد على جميع الجهات المعنية القيام بدورها المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.