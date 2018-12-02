شكرا لقرائتكم خبر عن الحسن متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صدر قرار الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتعيين محمد بن عبدالله الحسن مديراً عاماً للإعلام والاتصال المؤسسي ومتحدثًا رسمياً باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتأتي هذه الخطوة، لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على التساؤلات كافة حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، كما سيسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصاءات ذات الموثوقية العالية.

يذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.