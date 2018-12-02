شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يوجّه بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع متكامل لتطوير الليث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل فريق عمل من الإمارة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة جدة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، والدفاع المدني بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث، كما وجه بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة اجتماعاً، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وأمين جدة صالح بن علي التركي، وممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدفاع المدني بالمنطقة، حيث قدّم الأمير خالد الفيصل الشكر للجهات كافة نظير جهودها التي بذلتها أثناء انهيار العقم الترابي لسد الليث، الذي يجري تنفيذه، مطمئناً أهالي المحافظة أن فريق العمل سيُباشر مهماته للبدء في إعداد مشروع متكامل لتطوير الليث.

وتخلل الاجتماع توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، بإعداد جدول زمني مُفصّل لاستكمال سد وادي الليث، وإعداد دراسة لحماية المحافظة من السيول، مشدداً على إعداد دراسة تنموية شاملة للمحافظة تُعتمد من مجلس المنطقة، وتُدرج في الخطة التنموية للمنطقة، فيما يتم تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.

وإنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، يزور فريق العمل برفقة الأمير خالد الفيصل، محافظة الليث خلال اليومين القادمين، ويقف على الوضع القائم في المحافظة، ويستمع إلى ملاحظات الأهالي ومطالبهم تمهيداً للأخذ بها.

يُذكر أن سد وادي الليث يجري العمل على استكماله ليتسع لقرابة 90 مليون متر مكعب من المياه، وبحسب تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة في عرض، اطلع عليه أمير المنطقة، حيث سيتم إنجازه خلال 24 شهراً، كما تجري دراسة إنشاء سدّين إضافيين بطاقة إجمالية تُقدر بنحو خمسة ملايين و400 ألف متر مكعب من المياه.