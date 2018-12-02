شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يرعى منتدى مكافحة الفساد.. الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تنطلق أعمال المنتدى السنوي السابع، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأحد المقبل بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة، لمناقشة مواضيع تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وتطبيقات للحد من مخاطر الفساد.

ويأتي المنتدى انطلاقا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف للمؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.