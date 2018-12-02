أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فهد بن سعود آل ثنيان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود آل ثنيان - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة معه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، ومحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، ووزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف.

كما أدى الصلاة إخوة الفقيد، وهم الأمراء (هذلول وخالد ونواف) وابن الفقيد الأمير فيصل بن فهد بن سعود، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.