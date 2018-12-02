الفيصل يوجه بوضع جدول زمني مفصل لاستكمال سد وادي الليث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بوضع جدول زمني مفصل لاستكمال سد وادي الليث، وإعداد دراسة لحماية المحافظة من السيول، مشددا على إعداد دراسة تنموية شاملة للمحافظة تعتمد من مجلس المنطقة، وتدرج في الخطة التنموية للمنطقة، فيما يجري تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.

ووجه بتشكيل فريق عمل من الإمارة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة جدة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، والدفاع المدني بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث، كما وجه بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يجري تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعرب عن شكره خلال ترؤسه، بمقر الإمارة اجتماعا، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، وأمين جدة صالح التركي، وممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدفاع المدني بالمنطقة، للجهات كافة نظير جهودها التي بذلتها أثناء انهيار العقم الترابي لسد الليث الذي يجري تنفيذه، مطمئنا أهالي المحافظة أن فريق العمل سيباشر مهامه للبدء في إعداد مشروع متكامل لتطوير الليث.

وإنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة، يزور فريق العمل برفقة الأمير خالد الفيصل محافظة الليث خلال اليومين المقبلين، ويقف على الوضع القائم فيها، ويستمع إلى ملاحظات الأهالي ومطالبهم تمهيدا للأخذ بها.

عن سد وادي الليث: