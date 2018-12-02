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ولي العهد يصل إلى موريتانيا ورئيس الجمهورية في مقدمة مستقبليه

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واس - موريتانيا 0 0

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- بواسطة أيمن الوشواش - وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير إلى موريتانيا، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المطار رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز.


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