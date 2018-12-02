ولي العهد يستعرض مع بوتين التعاون البترولي وإعادة التوازن للأسواق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والوفد الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية.