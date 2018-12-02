شاهد.. ولي العهد يصل إلى موريتانيا.. والرئيس "ولد عبدالعزيز" على رأس مستقبليه

محمد بن مسعود - الدمام - استمعا إلى النشيدين الوطنيين.. واستعرضا تشكيلات وقوات أداء تحية الشرف

حظيت عدة مقاطع فيديو توثق وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى موريتانيا في مستهلّ زيارته الرسمية إليها، باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمّنت المقاطع مراسم الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان، الذي كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، على رأس مستقبليه لدى سلم الطائرة في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي".

وأظهرت المقاطع استماع الرئيس الموريتاني وولي العهد إلى النشيدين الوطنيين السعودي والموريتاني، واستعراض تشكيلات من القوات المسلحة وقوات الأمن التي أدت لهما تحية الشرف.