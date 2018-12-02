150 عملاً تشكيليًا وصورًا تعكس تراث الداير في مهرجان البُن السادس

محمد بن مسعود - الدمام - المعرض يحكي بأيدي فتيات مبدعات واقع المحافظة ما بين الماضي والحاضر

تشارك عدد من الفنانات التشكيليات والمصورات بـ ١٥٠ عملاً تشكيليًا وصورًا فوتوغرافية، وذلك في معرض الفن التشكيلي بمهرجان البُن السادس بمحافظة الداير، ويحكي المعرض بأيدي فتيات مبدعات واقع محافظة الداير ما بين الماضي والحاضر، كاللبس الجبلي، والمنازل القديمة، والقرى الأثرية، وشجرة البُن، والعديد من المشاهد.

وأوضحت مؤسسة فريق "كلمات وألوان" سارة المالكي لـ"الخليج 365": "أن معرض الفنون التشكيلية في مهرجان البُن كان من تصميم وتنسيق وعرض فريق "كلمات والوان"، وهو أول ظهور للفريق بهذا المستوى، وقد لاقى معرضنا أصداء كبيرة وكمية رضا عالية، حاولنا من خلال هذا المعرض أن يكون تركيزنا بشكل كبير على البُن كمنتج وعلى التعريف بتراث المنطقة.

وعن بدايات الفريق قالت "المالكي": "كونت فريق "كلمات وألوان" قبل ما يقارب سنة ونصف، حاولت التواصل مع فتيات لديهنّ هواية الرسم والتصوير والفنون التشكيلية المختلفة حتى تم تشكيل الفريق، ومرّ الفريق بعدة مراحل وعدة عقبات دفع البعض إلى الاستسلام والخروج من الفريق، لم أقف مكتوفة الأيدي بذلت كل ما بوسعي لأجل الفريق والتعريف به وعن المواهب التي نملكها، أردت أن يعرف للجميع أن لدينا شريحة من الفتيات يملكن الحس الإبداعي والثقافة العالية وأن يعطوا الفرصة لإظهار ذلك.

وواصلت: كان من أهداف الفريق، مساعدة المبدعات في مجال الفن التشكيلي، وإبراز أعمالهن للمجتمع، والأخذ بأيديهن للتطور في مجال هذا الفن الراقي، وإظهار صورة جميلة عن محافظتنا، وعن مدى التطور والثقافة الموجودة لدى أبناء وبنات المحافظة، وإبراز جماليات المحافظة وإرثها العريق في مجال الفنون متمثلاً فيما نراه من عمران قديم ونقوش مما يعطي فكرة متميزة عن هذه المنطقة".

وأضافت: "أصبح لدينا حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي باسم الفريق، ويتم نشر إبداعات الفريق فيه، والحمد لله أصبح لدينا تأييد ودعم معنوي كبير وبإذن الله الآن سنبدأ أول خطوة لإظهار المواهب".

وعن المعوقات التي واجهت الفريق قالت "المالكي": "كثيرة جدًا، ومن أبرزها الدعم المستمر للفريق، وإيجاد مقر يستطيع من خلاله الفريق عرض فنونه، ومساعدة المبدعين أيضًا لأنه يوجد بين عضوات الفريق فنانات متمرسات ويجب الاستفادة منهنّ في عمل دورات وورش عمل للموهوبين وبإمكاننا أيضًا ترتيب معارض".