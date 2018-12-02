أمير عسير يدشن جائزة "فيصل بن خالد للمعلم"

محمد بن مسعود - الدمام - لإذكاء روح التنافس البناء بالميدان التربوي

دشن أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، "جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم".

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، الدكتورعيد الحيسوني، ومدير عام التعليم في المنطقة، جلوي آل كركمان، ومديري التعليم في محافظات عسير.

وأوضح جلوي آل كركمان، أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة استدامة التميز، وإذكاء روح التنافس البناء في الميدان التربوي، وإبراز دور المعلم وأهميته في المجتمع، إلى جانب تحفيز المعلم في الميدان التربوي لتحقيق الجودة في التعليم، وتكريم النخب التعليمية المتميزة من معلمي ومعلمات منطقة عسير.

ولفت إلى أنه تم تشكيل هيكل تنظيمي للجائزة يضم عددًا من اللجان الإشرافية والتنفيذية، فيما يضم مسار الترشيح أربع مراحل, الأولى على مستوى المدرسة، والثانية على مستوى مكاتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارات التعليم، والرابعة على مستوى أمانة الجائزة.

وأضاف "آل كركمان" أن مجالات الجائزة تتمثل في القدرات والممارسات المهنية، والإسهام المجتمعي، والقيم والمعرفة المهنية، والإبداع والابتكار، ويشترط في التقدم لها أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، ويمارس مهنة التدريس، وألا تقل خدمته عن ثلاثة أعوام دراسية، بما فيها سنة الترشح، وخلو سجله من المخالفات السلوكية والوظيفية، وألا يكون طرفًا في قضية منظورة داخل الوزارة أو خارجها، وأن يكون المعلم حاصلاً على ما لا يقل عن 95% في تقويم الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين، وألا يكون المعلم المرشح حصل على الجائزة مرتين خلال آخر خمسة أعوام، وأن يرفع المعلم المرشح نموذج الترشيح رسميًا، متضمنًا الملف الإلكتروني وفق المواعيد المحددة.

من جهته، رفع وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، ومنسوبو تعليم المنطقة، شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة عسير؛ على دعمه واهتمامه الدائم لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة.