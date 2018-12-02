مستشفى ظلم يبث رسائل توعوية عن "الإيدز" ويدعو للفحص والاستشارة

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فعّل مستشفى ظلم العام بالطائف صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للإيدز والذي يقام هذا العام تحت شعار "افحص . استشر . ارتح".
وأطلق المستشفى عددًا من الفعاليات تمثلت في بث مقاطع فيديو توعوية عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية في عدد من أقسام المستشفى وتوزيع المنشورات التوعوية على المراجعين والزوار.
وقدم المستشفى لمراجعيه وزواره نصائح وإرشادات صحية تمثلت في التوعية بطرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ومنها العلاقات الجنسية غير المحمية، ونقل الدم الملوث، وانتقاله من الأم المصابة للطفل، إضافة لانتقاله عن طريق سوائل الجسم.
وأكد مستشفى ظلم العام في رسائله التوعوية على أن "الإيدز" لا ينتقل عن طريق المشاركة في مواقع العمل والدراسة، ولا ينتقل عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ البعوض، كما أنه لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة .
ودعا المستشفى مراجعيه للأخذ بشعار اليوم العالمي للإيدز لهذا العام والذي جاء تحت عنوان "افحص . استشر . ارتح."
مستشفى ظلم يبث رسائل توعوية عن "الإيدز" ويدعو للفحص والاستشارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
فعّل مستشفى ظلم العام بالطائف صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للإيدز والذي يقام هذا العام تحت شعار "افحص . استشر . ارتح".
وأطلق المستشفى عددًا من الفعاليات تمثلت في بث مقاطع فيديو توعوية عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية في عدد من أقسام المستشفى وتوزيع المنشورات التوعوية على المراجعين والزوار.
وقدم المستشفى لمراجعيه وزواره نصائح وإرشادات صحية تمثلت في التوعية بطرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ومنها العلاقات الجنسية غير المحمية، ونقل الدم الملوث، وانتقاله من الأم المصابة للطفل، إضافة لانتقاله عن طريق سوائل الجسم.
وأكد مستشفى ظلم العام في رسائله التوعوية على أن "الإيدز" لا ينتقل عن طريق المشاركة في مواقع العمل والدراسة، ولا ينتقل عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ البعوض، كما أنه لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة .
ودعا المستشفى مراجعيه للأخذ بشعار اليوم العالمي للإيدز لهذا العام والذي جاء تحت عنوان "افحص . استشر . ارتح."
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
04:24 PM
ضمن مشاركته في فعاليات اليوم العالمي
فعّل مستشفى ظلم العام بالطائف صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للإيدز والذي يقام هذا العام تحت شعار "افحص . استشر . ارتح".
وأطلق المستشفى عددًا من الفعاليات تمثلت في بث مقاطع فيديو توعوية عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية في عدد من أقسام المستشفى وتوزيع المنشورات التوعوية على المراجعين والزوار.
وقدم المستشفى لمراجعيه وزواره نصائح وإرشادات صحية تمثلت في التوعية بطرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ومنها العلاقات الجنسية غير المحمية، ونقل الدم الملوث، وانتقاله من الأم المصابة للطفل، إضافة لانتقاله عن طريق سوائل الجسم.
وأكد مستشفى ظلم العام في رسائله التوعوية على أن "الإيدز" لا ينتقل عن طريق المشاركة في مواقع العمل والدراسة، ولا ينتقل عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ البعوض، كما أنه لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة .
ودعا المستشفى مراجعيه للأخذ بشعار اليوم العالمي للإيدز لهذا العام والذي جاء تحت عنوان "افحص . استشر . ارتح."
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المصدر : الخليج 365
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