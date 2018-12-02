"جمعية أعمال" تنظم ورشة تثقيفية في المجال القانوني للأسرالسعودية

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نظمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، ورشة عمل تثقيفية في المجال القانوني، بمشاركة 25 أسرة، حيث قدم الورشة الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري القانوني والمتخصص في قضايا العقار وقسمة التركات.
وتضمنت محاور الورشة، التهيئة القانونية للعمل التجاري، والأسس القانونية لحماية المشروع التجاري، إضافة إلى الأخطاء القانونية الخطيرة على رائدات الأعمال، وكذلك آليات القرار القانوني السليم، والمهارات القانونية المهمة في صياغة العقود، وأهم الأنظمة المعينة لرائدات الأعمال .
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركات، والإجابة على استفساراتهن، وتوضيح الأمور القانونية لكل محور من محاور الورشة .
من جهته قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي شكره للدكتور حسين العنقري، على تلبية الدعوة لإقامة الورشة التي تصب في صالح أبناء الوطن، وتفتح المجال الرحب لهم للعمل والاستثمار. ومنوهًا بالدعم الذي تتلقاه جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.
يشار إلى أن جمعية أعمال تسعى من خلال إقامة الدورات وورش العمل إلى تطوير مهارات الشباب من الجنسين، وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الشباب، وتعزيز فرصها التسويقية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم.
"جمعية أعمال" تنظم ورشة تثقيفية في المجال القانوني للأسرالسعوديةحمد الفراج الخليج 365 2018-12-02
نظمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، ورشة عمل تثقيفية في المجال القانوني، بمشاركة 25 أسرة، حيث قدم الورشة الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري القانوني والمتخصص في قضايا العقار وقسمة التركات.
وتضمنت محاور الورشة، التهيئة القانونية للعمل التجاري، والأسس القانونية لحماية المشروع التجاري، إضافة إلى الأخطاء القانونية الخطيرة على رائدات الأعمال، وكذلك آليات القرار القانوني السليم، والمهارات القانونية المهمة في صياغة العقود، وأهم الأنظمة المعينة لرائدات الأعمال .
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركات، والإجابة على استفساراتهن، وتوضيح الأمور القانونية لكل محور من محاور الورشة .
من جهته قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي شكره للدكتور حسين العنقري، على تلبية الدعوة لإقامة الورشة التي تصب في صالح أبناء الوطن، وتفتح المجال الرحب لهم للعمل والاستثمار. ومنوهًا بالدعم الذي تتلقاه جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.
يشار إلى أن جمعية أعمال تسعى من خلال إقامة الدورات وورش العمل إلى تطوير مهارات الشباب من الجنسين، وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الشباب، وتعزيز فرصها التسويقية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
04:21 PM
تعمل على خطط التنمية وفق رؤية 2030
نظمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، ورشة عمل تثقيفية في المجال القانوني، بمشاركة 25 أسرة، حيث قدم الورشة الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري القانوني والمتخصص في قضايا العقار وقسمة التركات.
وتضمنت محاور الورشة، التهيئة القانونية للعمل التجاري، والأسس القانونية لحماية المشروع التجاري، إضافة إلى الأخطاء القانونية الخطيرة على رائدات الأعمال، وكذلك آليات القرار القانوني السليم، والمهارات القانونية المهمة في صياغة العقود، وأهم الأنظمة المعينة لرائدات الأعمال .
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركات، والإجابة على استفساراتهن، وتوضيح الأمور القانونية لكل محور من محاور الورشة .
من جهته قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي شكره للدكتور حسين العنقري، على تلبية الدعوة لإقامة الورشة التي تصب في صالح أبناء الوطن، وتفتح المجال الرحب لهم للعمل والاستثمار. ومنوهًا بالدعم الذي تتلقاه جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.
يشار إلى أن جمعية أعمال تسعى من خلال إقامة الدورات وورش العمل إلى تطوير مهارات الشباب من الجنسين، وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الشباب، وتعزيز فرصها التسويقية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم.
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المصدر : الخليج 365
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