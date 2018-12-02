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انت الان تتابع شاهد.. الدفاع المدني يواصل البحث عن طفلة مفقودة داخل وادي ثماء بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تواصل فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.
وتفصيلاً، كثفت فرق الدفاع المدني بالمحافظة وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المعنية وفريق الكشافة التطوعي ومركز التدريب والقطاع الصحي ومتطوعين بحثهم عن طفلة مفقودة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي، كما تم دعم فرق الدفاع المدني بموقع الحادث بعدد من فرق البحث والإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات والتجهيزات الفنية من المناطق المساندة.
وتم البحث من قبل فرق الدفاع المدني بينبع وبدر وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المشاركة داخل الوادي، ولم يتم العثور على الطفلة حتى إعداد هذا الخبر.
وكانت السيول قد اجتاحت ينبع بجميع مراكز وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.
شاهد.. الدفاع المدني يواصل البحث عن طفلة مفقودة داخل وادي ثماء بينبعماجد الرفاعي الخليج 365 2018-12-02
تواصل فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.
وتفصيلاً، كثفت فرق الدفاع المدني بالمحافظة وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المعنية وفريق الكشافة التطوعي ومركز التدريب والقطاع الصحي ومتطوعين بحثهم عن طفلة مفقودة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي، كما تم دعم فرق الدفاع المدني بموقع الحادث بعدد من فرق البحث والإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات والتجهيزات الفنية من المناطق المساندة.
وتم البحث من قبل فرق الدفاع المدني بينبع وبدر وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المشاركة داخل الوادي، ولم يتم العثور على الطفلة حتى إعداد هذا الخبر.
وكانت السيول قد اجتاحت ينبع بجميع مراكز وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
04:21 PM
تم دعم الفرق بموقع الحادث بالإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات
تواصل فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.
وتفصيلاً، كثفت فرق الدفاع المدني بالمحافظة وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المعنية وفريق الكشافة التطوعي ومركز التدريب والقطاع الصحي ومتطوعين بحثهم عن طفلة مفقودة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي، كما تم دعم فرق الدفاع المدني بموقع الحادث بعدد من فرق البحث والإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات والتجهيزات الفنية من المناطق المساندة.
وتم البحث من قبل فرق الدفاع المدني بينبع وبدر وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المشاركة داخل الوادي، ولم يتم العثور على الطفلة حتى إعداد هذا الخبر.
وكانت السيول قد اجتاحت ينبع بجميع مراكز وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.
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المصدر : الخليج 365
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