- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تعرّف على المشروعات الفائزة بقلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت لجنة التحكيم لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي المشروعات الفائزة بالقلادة في نسختها الأولى التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر 2018 بمقر جامعة الدول العربية.
وفي هذا الإطار كشف رئيس لجنة التحكيم الدكتور فالح فليحان الرويلي أن المشروعات الفائزة تغطي مجالات القلادة الثلاث، وهي المجال الإنساني التنموي والمجال الشبابي والمجال البيئي، مؤكدًا أن لجنة التحكيم ضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل التطوعي، وهم الدكتور خالد حمود العزب من اليمن والأستاذة سامية حسين علي من البحرين والدكتور أحمد شنه من الجزائر والدكتور ماهر ضناوي من لبنان وبإشراف إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.
وأضاف الدكتور الرويلي أن عدد المشروعات المتقدمة وصل إلى 102 مشروع في الفئات المختلفة للجائزة، مشيرًا إلى أن اللجنة التزمت بالشروط والأحكام التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.
وأشار الرويلي إلى أن اللجنة اطلعت على استمارات المشروعات التي جاءت من 18 دولة عربية، كما قامت بمشاهدة جميع الفيديوهات المصورة عن المشاريع والتي توضح فكرة المشروع والشرائح المستفيدة من المشروع وتفاصيل وآليات العمل بالمشروع، بالإضافة إلى ما يدعم توضيح غايات المشروع.
وكشف رئيس لجنة التحكيم عن أن المشروعات الفائزة من بينها مبادرات فردية مشروع "مخبز أبو ألف" أو مشروع "احتياجات" أو مبادرة "ثورة الدنابر التطوعية"، بالإضافة إلى مشروعات تمثل جمعيات أهلية مثل مشروع "مبادرة الغارمون" من جميعة سنحيا كرامًا الأردنية أو مشروع إطعام التطوعي الذي قدمته الجمعية الخيرية للطعام بالسعودية، أو مشروع حياة كريمة من الجمعية الوطنية لحماية المجتمع في مصر، أو مشروع "سمو" من البحرين أو مشروع التصرف في المواد الطبيعية وحماية منطقة جزيرة شنيني من جمعية التنمية والدراسات في تونس أو مشروع الإعلام البيئي من جمعية أصدقاء النخلة من الكويت، بالإضافة إلى مشروع مسابقة أخلاق البر من التنمية الاجتماعية بالقطيف من المملكة.
من جانبها نوهت عضو لجنة التحكيم سامية حسين بحجم المشروعات التطوعية التي تقدمت للمشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في نسختها الأولى، وهو ما يؤكد أن مسيرة العمل التطوعي في العالم العربي تتطور بصورة تثلج الصدر، وأن منظمات المجتمع المدني العربية باتت شريكًا مهمًا في عملية التنمية الشاملة في المنطقة.
تعرّف على المشروعات الفائزة بقلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
أعلنت لجنة التحكيم لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي المشروعات الفائزة بالقلادة في نسختها الأولى التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر 2018 بمقر جامعة الدول العربية.
وفي هذا الإطار كشف رئيس لجنة التحكيم الدكتور فالح فليحان الرويلي أن المشروعات الفائزة تغطي مجالات القلادة الثلاث، وهي المجال الإنساني التنموي والمجال الشبابي والمجال البيئي، مؤكدًا أن لجنة التحكيم ضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل التطوعي، وهم الدكتور خالد حمود العزب من اليمن والأستاذة سامية حسين علي من البحرين والدكتور أحمد شنه من الجزائر والدكتور ماهر ضناوي من لبنان وبإشراف إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.
وأضاف الدكتور الرويلي أن عدد المشروعات المتقدمة وصل إلى 102 مشروع في الفئات المختلفة للجائزة، مشيرًا إلى أن اللجنة التزمت بالشروط والأحكام التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.
وأشار الرويلي إلى أن اللجنة اطلعت على استمارات المشروعات التي جاءت من 18 دولة عربية، كما قامت بمشاهدة جميع الفيديوهات المصورة عن المشاريع والتي توضح فكرة المشروع والشرائح المستفيدة من المشروع وتفاصيل وآليات العمل بالمشروع، بالإضافة إلى ما يدعم توضيح غايات المشروع.
وكشف رئيس لجنة التحكيم عن أن المشروعات الفائزة من بينها مبادرات فردية مشروع "مخبز أبو ألف" أو مشروع "احتياجات" أو مبادرة "ثورة الدنابر التطوعية"، بالإضافة إلى مشروعات تمثل جمعيات أهلية مثل مشروع "مبادرة الغارمون" من جميعة سنحيا كرامًا الأردنية أو مشروع إطعام التطوعي الذي قدمته الجمعية الخيرية للطعام بالسعودية، أو مشروع حياة كريمة من الجمعية الوطنية لحماية المجتمع في مصر، أو مشروع "سمو" من البحرين أو مشروع التصرف في المواد الطبيعية وحماية منطقة جزيرة شنيني من جمعية التنمية والدراسات في تونس أو مشروع الإعلام البيئي من جمعية أصدقاء النخلة من الكويت، بالإضافة إلى مشروع مسابقة أخلاق البر من التنمية الاجتماعية بالقطيف من المملكة.
من جانبها نوهت عضو لجنة التحكيم سامية حسين بحجم المشروعات التطوعية التي تقدمت للمشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في نسختها الأولى، وهو ما يؤكد أن مسيرة العمل التطوعي في العالم العربي تتطور بصورة تثلج الصدر، وأن منظمات المجتمع المدني العربية باتت شريكًا مهمًا في عملية التنمية الشاملة في المنطقة.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
04:16 PM
تغطي 3 مجالات.. الإنساني التنموي والشبابي والبيئي
أعلنت لجنة التحكيم لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي المشروعات الفائزة بالقلادة في نسختها الأولى التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر 2018 بمقر جامعة الدول العربية.
وفي هذا الإطار كشف رئيس لجنة التحكيم الدكتور فالح فليحان الرويلي أن المشروعات الفائزة تغطي مجالات القلادة الثلاث، وهي المجال الإنساني التنموي والمجال الشبابي والمجال البيئي، مؤكدًا أن لجنة التحكيم ضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل التطوعي، وهم الدكتور خالد حمود العزب من اليمن والأستاذة سامية حسين علي من البحرين والدكتور أحمد شنه من الجزائر والدكتور ماهر ضناوي من لبنان وبإشراف إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.
وأضاف الدكتور الرويلي أن عدد المشروعات المتقدمة وصل إلى 102 مشروع في الفئات المختلفة للجائزة، مشيرًا إلى أن اللجنة التزمت بالشروط والأحكام التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.
وأشار الرويلي إلى أن اللجنة اطلعت على استمارات المشروعات التي جاءت من 18 دولة عربية، كما قامت بمشاهدة جميع الفيديوهات المصورة عن المشاريع والتي توضح فكرة المشروع والشرائح المستفيدة من المشروع وتفاصيل وآليات العمل بالمشروع، بالإضافة إلى ما يدعم توضيح غايات المشروع.
وكشف رئيس لجنة التحكيم عن أن المشروعات الفائزة من بينها مبادرات فردية مشروع "مخبز أبو ألف" أو مشروع "احتياجات" أو مبادرة "ثورة الدنابر التطوعية"، بالإضافة إلى مشروعات تمثل جمعيات أهلية مثل مشروع "مبادرة الغارمون" من جميعة سنحيا كرامًا الأردنية أو مشروع إطعام التطوعي الذي قدمته الجمعية الخيرية للطعام بالسعودية، أو مشروع حياة كريمة من الجمعية الوطنية لحماية المجتمع في مصر، أو مشروع "سمو" من البحرين أو مشروع التصرف في المواد الطبيعية وحماية منطقة جزيرة شنيني من جمعية التنمية والدراسات في تونس أو مشروع الإعلام البيئي من جمعية أصدقاء النخلة من الكويت، بالإضافة إلى مشروع مسابقة أخلاق البر من التنمية الاجتماعية بالقطيف من المملكة.
من جانبها نوهت عضو لجنة التحكيم سامية حسين بحجم المشروعات التطوعية التي تقدمت للمشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في نسختها الأولى، وهو ما يؤكد أن مسيرة العمل التطوعي في العالم العربي تتطور بصورة تثلج الصدر، وأن منظمات المجتمع المدني العربية باتت شريكًا مهمًا في عملية التنمية الشاملة في المنطقة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تعرّف على المشروعات الفائزة بقلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على المشروعات الفائزة بقلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .