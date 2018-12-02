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انت الان تتابع مطار المؤسس يوزع الهدايا على الركاب بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار بحضور القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة عارف علي النعيمي
واشتمل برنامج الحفل، الذي حضره مدير عام المطار الأستاذ عصام بن فؤاد نور، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلَم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور أن هذه المبادرة تأكيداً من حرص خادم الحرمين وولي عهده من خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني إدارة المطار للشعب الإماراتي الشقيق، فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم؛ لافتاً إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي، وما تَحقق من إنجازات والتي يُعَد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي.
إلى هذا توشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة، إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.
كما ودع القنصل العام الإماراتي عدداً من المسافرين المغادرين للإمارات عبر المكتب التنفيذي بحضور مدير المكتب أحمد الناصري وتم توزيع الهدايا والورود عليهم وهنأهم باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات.
مطار المؤسس يوزع الهدايا على الركاب بمناسبة اليوم الوطني الإماراتيمحمد حضاض الخليج 365 2018-12-02
احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار بحضور القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة عارف علي النعيمي
واشتمل برنامج الحفل، الذي حضره مدير عام المطار الأستاذ عصام بن فؤاد نور، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلَم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور أن هذه المبادرة تأكيداً من حرص خادم الحرمين وولي عهده من خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني إدارة المطار للشعب الإماراتي الشقيق، فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم؛ لافتاً إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي، وما تَحقق من إنجازات والتي يُعَد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي.
إلى هذا توشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة، إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.
كما ودع القنصل العام الإماراتي عدداً من المسافرين المغادرين للإمارات عبر المكتب التنفيذي بحضور مدير المكتب أحمد الناصري وتم توزيع الهدايا والورود عليهم وهنأهم باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
04:15 PM
تضمن العديد من الفعاليات في مختلف الصالات وبحضور القنصل النعيمي
احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار بحضور القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة عارف علي النعيمي
واشتمل برنامج الحفل، الذي حضره مدير عام المطار الأستاذ عصام بن فؤاد نور، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلَم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور أن هذه المبادرة تأكيداً من حرص خادم الحرمين وولي عهده من خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني إدارة المطار للشعب الإماراتي الشقيق، فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم؛ لافتاً إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي، وما تَحقق من إنجازات والتي يُعَد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي.
إلى هذا توشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة، إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.
كما ودع القنصل العام الإماراتي عدداً من المسافرين المغادرين للإمارات عبر المكتب التنفيذي بحضور مدير المكتب أحمد الناصري وتم توزيع الهدايا والورود عليهم وهنأهم باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات.
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المصدر : الخليج 365
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