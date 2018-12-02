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انت الان تتابع سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7845.02 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 142.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، وميفك ريت، والاتحاد التجاري، وساكو، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الحمادي، والوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، وسافكو، وصناعة الورق فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.77%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والصحراء، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، والراجحي، وصادرات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعاً 24.11 نقطة ليقفل عند مستوى 2402.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7845.02 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-02
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 142.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، وميفك ريت، والاتحاد التجاري، وساكو، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الحمادي، والوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، وسافكو، وصناعة الورق فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.77%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والصحراء، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، والراجحي، وصادرات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعاً 24.11 نقطة ليقفل عند مستوى 2402.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
03:53 PM
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 142.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، وميفك ريت، والاتحاد التجاري، وساكو، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الحمادي، والوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، وسافكو، وصناعة الورق فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.77%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والصحراء، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، والراجحي، وصادرات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعاً 24.11 نقطة ليقفل عند مستوى 2402.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.
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المصدر : الخليج 365
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