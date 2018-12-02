السعودية اليوم / بدء أعمال الملتقى الدولي لربط البنية التحتية الإلكترونية العربية في الأردن

عمّان 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018 م واسبدأت في عمّان اليوم، أعمال الملتقى الدولي الثامن للربط التقني للبنى التحتية الإلكترونية العربية في إطار البنى العالمية، وأعمال المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تحت عنوان "الجودة والاعتماد في التعليم"، بمشاركة أكثر من 250 شخصية وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية وباحثين وأكاديميين وخبراء يمثلون 35 دولة من مختلف أرجاء العالم.وأكد رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم الدكتور طلال أبو غزالة، أهمية تطوير البنية التحتية للبحث والتعليم في المنطقة العربية على المستويين الوطني والإقليمي، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال من خلال التعاون مع الشبكات الوطنية للبحث والتعليم.وأشار خلال حفل الافتتاح إلى الحاجة لدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، وتنفيذ المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالجودة والاعتماد والعمل على دعم مسيرة المنظمة وضمان ديمومتها لأهمية رسالتها ومهمتها في مجال التعليم.وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي من جهته، أهمية دعم اتحاد الجامعات العربية لمسيرة المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، مشيرًا إلى أن اتحاد الجامعات العربية ومن خلال علاقته المباشرة مع الجامعات العربية سيتعاون مع المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم في نشر مفهوم وأثر شبكات البحث والتعليم، وكذلك تشجيع بناء واستخدام هذه الشبكات بما يسهم في تطوير مجتمعاتنا البحثية والأكاديمية مع التركيز على الطلبة والباحثين الشباب في المنطقة.بدورها ، أكدت مندوب أمين عام الجامعة العربية مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية دعاء خليفة، أهمية دعم جودة التعليم وتطويره في ضوء التغيرات السريعة والتطور التقني الذي يشهده العالم.وعرض وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، ما تم القيام به في فلسطين من تطوير في العملية التعليمية وادخال الرقمنة في التعليم، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في مختلف الجوانب.وخلال الملتقى والمؤتمر وقعوا العديد من الاتفاقيات، وإقرار العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون العربي البحثي والتعليمي وتعزيز تطبيق معايير جودة التعليم والاعتماد وتعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية نحو تطوير جودة التعليم.// انتهى //16:44ت م0178