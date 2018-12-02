السعودية اليوم / مجموعة من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

عام / مجموعة من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
القدس المحتلة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 56 مستوطنًا و 40 طالبًا من معاهد تلمودية، ،اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.
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16:29ت م
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