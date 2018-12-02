

الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز بن محمد النصار الذين قدموا للسلام على سموه بعد تعيينهم في مجلس إدارة الجمعية.

// انتهى //

16:29ت م

0168



الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز بن محمد النصار الذين قدموا للسلام على سموه بعد تعيينهم في مجلس إدارة الجمعية.// انتهى //16:29ت م0168

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .