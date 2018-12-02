السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يقف على أوضاع عدد من مدارس القري

ينبع 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم, مدارس قرية تلعة نزا التابعة لقطاع ينبع النخل, يرافقه عدد من القادة التربويين وفرق التشغيل والصيانة، للوقوف على مدارسها بعد الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة خلال يوم الجمعة الماضي.وتجول الدكتور العقيبي في مرافق تلك المدارس ووجه بسرعة استكمال ما تحتاج إليه من ضروريات، والاطمئنان على جاهزيتها وتوفر وسائل الأمن والسلامة بعد الأمطار والسيول التي شهدها القطاع التعليمي، واجتمع بالهيئة التعليمية في المدارس، ومع فرق الصيانة التي تتولى الكشف على جميع المباني والتأكد من سلامتها بعد الأمطار، ونظافة قنوات تصريف مياه الأمطار بالمباني, وقام كذلك بزيارة عدد من مدارس البنات.وأكد مدير تعليم ينبع, ضرورة توفير وسائل وشروط السلامة للطلاب والطالبات، ونشر ثقافة الأمن والسلامة المدرسية من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة ، وتكليف منسقي ومنسقات المدارس لمتابعة كل ما يتعلق بالأمن والسلامة المدرسية والإشراف عليها، مشدداً على أهمية تنفيذ خطط الإخلاء في المدارس بالتنسيق مع قسم الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة .// انتهى //16:25ت م0165