ثقافي / 140 طالبة يتنافسن على بطولة "المسرح المدرسي" في تعليم القصيم

بريدة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم, التصفيات النهائية للمسرح المدرسي "بنات" الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، على مسرح نادي القصيم الأدبي بمدينة بريدة ، بمشاركة 140 طالبة يمثلن في ٢٨ إدارة تعليمية على مستوى المملكة.وافتتحت المساعدة للشؤون التعليمية نائب رئيس مجلس التعليم بمنطقة القصيم هيفاء اليوسف, التصفيات، بحضور مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي في الإدارة العامة للنشاط الدكتورة جواهر الرشود، ومشرفة عموم النشاط الثقافي هدى الراشد، وعدد من المشرفات التربويات والطالبات، حيث رحبت بالحاضرات, مشيرة إلى أن المسرح المدرسي يعمل على بناء أجيال الغد، ويعزز شخصياتهم، ويسهم في تنمية المواهب وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتعميق الانتماء للوطن،من جهتها, أوضحت مديرة نشاط الطلبات بتعليم القصيم صفية الحربي أن المسرح المدرسي يشجع المواهب الفنية والثقافية في المدارس ويحفزها على المزيد من الإبداع والابتكار ويثري العمل التربوي ، مضيفة أن أهداف المسرح لا تقتصر على اكتشاف المواهب التمثيلية والإخراجية أو المهتمة بالمسرح, فهناك العديد من الأهداف التربوية والاجتماعية الأخرى التي نتوخاها في مضامين العروض وفي فرص التعارف والتشارك والتفاعل أثناء العروض، مشيرةً إلى أن العروض المسرحية مستمرة لمدة أربعة أيام, فيما سيكون إعلان النتائج والتصفيات يوم الأربعاء, متمنية التوفيق للجميع.وتضمن الافتتاح أوبريت " قصيمنا يبتسم " من تقديم طالبات الابتدائية العاشرة لتحفيظ القرآن وطالبات الابتدائية 77, والابتدائية 41, ترحيباً بالحاضرات, وتعبيراً عن سعادة المنطقة وأهلها باستضافة هذه التظاهرة الثقافية المميزة.واستهلت العروض بمسرحية " لن أنثني " لطالبات تعليم المدينة المنورة ، فعرض مسرحي لطالبات تعليم تبوك بعنوان "هذا الإسم لي" ، بعده قدمت طالبات تعليم الجوف عرضاً مسرحياً بعنوان " تحت ظلال المجد " ، ثم قدمت طالبات تعليم القصيم عرضاً مسرحياً بعنوان " حارسة الماء ، تلاه عرض مسرحي لطالبات تعليم ينبع بعنوان " محاولة فاشلة ، أعقبه عرض مسرحي لطالبات تعليم الرياض بعنوان " أرض الحالمين " ، واختتمت عروض اليوم الأول بعرض مسرحي لطالبات تعليم القريات بعنوان " وبدأ طريق العلا".// انتهى //16:23ت م0164