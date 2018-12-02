شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الواقع الإفتراضي لتسهيل تطعيم الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

شاركت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض بركن خاص لعرض دليل استخدام تقنية الواقع الإفتراضي في عملية تطعيم الأطفال .وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للسلامة المرضى والذي افتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس بالرياض.

واوضحت ولاء الحريري مديرة مكتب الأبداع بصحة الرياض أن مشاركتنا تهدف الى تعريف الزوار بتقنية "vR" الواقع الافتراضي للتطعيمات الأطفال وسحب الدم حيث تقوم هذه التقنية بإزالة الخوف والرهبة من التطعيم وتسهل عملية التطعيم من دون مساعدة احد ،

واشارت الى أن جهاز تقنية الواقع الافتراضي يتضمن مغامره شيقة يشاهدها الطفل ويخوضها مع فريق الأبطال الذين يعملون داخل اجسامنا لحمايتها من الأعداء ثم سيركب الطفل مع البطلة مناعة والبطل مضاد في مركبتهم العجيبة ويبحرون داخل جسم الإنسان للبحث عن جهاز الطاقة ، وسيقودهم في المهمة الجنرال لمفاوي قائد الفريق وينبغي على الطفل توصيل الجهاز بذراعة وتزويدة بالطاقة وبالتالي يتم تطعيم الطفل دون أن يشعر بوخز الابرة .

واوضحت أن هذه التقنية تم توفيرها في 93 مركز صحي داخل وخارج الرياض ويتم حاليا استخدامها لتسهيل اجراءات عملية التطعيم بكل يسر وسهولة .