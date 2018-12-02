شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو التعليم يناقشون خططًا لرفع التحصيل الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

عُقِد بإدارة تعليم عسير اليوم لقاء مديري ومديرات مكاتب التعليم بالمملكة "بنين ـ بنات" تحت شعار "دور قيادات مكاتب التعليم في تطوير عمليتي التعليم والتعليم والتعلم " .

وأكد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أهمية دور مكاتب التعليم التابعة لإدارات التعليم في وتطوير وضبط العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي ، مشيرا إلى أن جميع الجهود التي تبذلها الوزارة وإدارات التعليم تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد مخرجات التعليم .

انطلقت أولى جلسات اللقاء بورقة عمل بعنوان " خطط قصيرة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي ـ جهود واعدة" قدمها مدير عام الإشراف التربوي بالوزارة الدكتور محمد الغامدي، فيما تضمنت الجلسة الثانية ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان "دور هيئة تقويم التعليم في دعم تقويم عمليات التعليم والتعلم" قدمتها مدير إدارة التقويم والاعتماد المدرسي ـ هيئة تقويم التعليم الدكتورة هند الحربي، في حين قدم مستشار وكيل الأداء التعليمي فهد المقرن الورقة الثانية بعنوان "إدارة الأداء في مكاتب التعليم" ، بينما قدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نجلاء النفيعي ورقة عمل بعنوان " مبادرة برنامج نظام إدارة الأداء والإنتاجية ".

واختتم اليوم الأول بورقتي عمل في الجلسة الثالثة تضمنت ورقة عمل بعنوان " مبادرة برنامج داعم " قدمها مدير مكتب التعليم بمحافظة أضم نور المالكي ، وناقشت الورقة الثانية " مبادرة برنامج أفق " قدمها مدير مكتب التعليم بحلي عبد الرحمن الزاحمي