شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: جائزة "التعاون الإسلامي" للمرأة اعتراف بإسهاماتها والان نبدء بالتفاصيل

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك في واغادوغو ببوركينا فاسو.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر , أن جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة أنشئت من أجل الاعتراف بالإسهامات المتميزة للمرأة في تنمية الدول الأعضاء ودعم تلك الإسهامات.

وأكد الأمين العام أن المرأة المسلمة أسهمت بنشاط في النهوض بالمجتمعات الإسلامية كلما أتيحت لها الفرصة للقيام بذلك , ومتى أزيلت العقبات التي تعترض سبيلها , لافتاً الانتباه إلى إزدياد عدد النساء اللواتي يصلن إلى مناصب القرار في المؤسسات المرموقة ، وفي قيادات الحكومات والأحزاب السياسية والبرلمانات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، ويلعبن دوراً فعالاً فيها.

وأشار الدكتور العثيمين إلى الظروف الصعبة التي تعانيها نسبة كبيرة من النساء في الدول الأعضاء، نظير استمرار حرمانهن من حقوقهن الأساسية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول تتناسب مع التحديات والمعاناة التي تواجه المرأة على جميع المستويات.

وتناول المؤتمر الدور الحاسم لتعليم الفتيات وتمكين المرأة اقتصاديا , وتعزيز المساواة بين الجنسين , ودعم القيادة النسائية وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية وفي عملية صنع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والعلمية والبيئية والاجتماعية والثقافية.

من جانب آخر ، شدد المشاركون على ضرورة العمل المشترك على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة من أجل دعم تمكين اللاجئات والنازحات والنساء اللواتي يعشن في مناطق النزاعات المسلحة ، داعين إلى مكافحة العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة ، وإلى إعطاء دورها في حل النزاعات وفي تعزيز السلم الاجتماعي حقه.

يذكر أن المؤتمر اعتمد مجموعة واسعة من القرارات الجديدة لدعم تمكين النساء، وخاصة الفلسطينيات منهن, في ضوء الانتهاكات التي يتعرضن لها تحت الاحتلال الإسرائيلي