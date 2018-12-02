شكرا لقرائتكم خبر عن «المتنزه البري» يعالج عشوائيات التخييم في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

عقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم ، اجتماعا خصص لمناقشة التقرير الخاص بالمتنزه البري للتخييم، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث التنسيق والآلية لتقديم الخدمات .

وأشار المهندس الجبير إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بتخصيص متنزه بري منظم للقضاء على العشوائيات والسلبيات في التخييم التي كانت تتسبب في التشوه البصري لمداخل المدن في المنطقة، وكذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية كان لها الأثر في إنهاء الموقع الذي تم اختياره من قبل الأمانة في غضون شهر واحد.

وبين أن المساحة الإجمالية للمنتزه بلغت 6 مليون متر مربع وتم تقسيمها لثلاثة آلاف قطعة وتوجد مساحة فراغ بين كل قطعة وأخرى بمساحة 20 متر طولي وتم تحديد مساحة كل قطعة بإجمالي 1500 م2 مراعاة لخصوصية كل مخيم، كما أن الأمانة حددت عدد من المخيمات للجهات الخيرية والتعليمية والتطوعية الراغبين بإقامة مخيمات لمنسوبيهم بمساحات مختلفة.

وقدم رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني عرضا للمراحل التي تم من خلالها تجهيز المتنزه وما تم من إزالة من مستودعات مخالفة بلغ عددها 700موقع، خلال العام الماضي التي كانت سبباً في التشوه البصري، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى كالضبط الإداري والإدارة العامة للمجاهدين وإدارة مطار الملك فهد الدولي والقطاعات الأخرى، لافتا الى أن الأمانة قامت بتخصيص موقع مكتب خدمات المتنزه البري الذي يستقبل المواطنين فيه لاستلام مواقعهم، كما تم تخصيص قطع أراضي لإقامة الأنشطة الربيعية والفعاليات المصاحبة لها، ومواقف لسيارات ( الفود ترك )، وسيارات الخدمات الأخرى مثل سيارات نقل المياه ومواقع للأسر المنتجة.

يذكر أن عدد المتقدمين لطلبات الحصول على تراخيص التخييم أكثر من 2500 طلب، حيث تم استبعاد 70 طلباً غير مستوفية للشروط، بينما تم إصدار 150 ترخيص ويوجد 700 طلب تحت الإجراء لإصدار التراخيص، هذا وقد تم تمديد فترة التقديم على طلبات اصدار التراخيص من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية من خلال الرابط www.eamana.gov.sa