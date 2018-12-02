مباحثات بين ولي العهد والرئيس الموريتاني في نواكشوط

جدة - خالد شويل - جمعت جلسة مباحثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز، في العاصمة نواكشوط.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا، حيث استقبله عزف النشيدين الوطنيين السعودي والموريتاني.

وصافح الأمير محمد بن سلمان صفوف مستقبليه بدءًا بأعضاء الحكومة وكبار الشخصيات الرسمية في موريتانيا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في نواكشوط، بحسب ما ذكرت مواقع موريتانية.

وكان يرافق ولي العهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث أدت فرق عسكرية التحية للضيف الكبير الذي ينتظر أن يتجه إلى قاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي لإجراء مباحثات مع الرئيس ولد عبد العزيز.

وكسر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز البروتوكول اليوم الأحد، خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليستقبله لدى سلم الطائرة.