شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة وصول ولي العهد إلى موريتانيا والرئيس في مقدمة مستقبليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فيديو لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا ضمن جولته العربية، حيث كان رئيس الجمهورية في مقدمة مستقبليه.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد كسر البروتوكول، خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليستقبله لدى سلم الطائرة.

ووصلت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مطار نواكشوط الدولي، حيث كان في استقباله المسؤولون الموريتانيون يتقدمهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي استقبل الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة.

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