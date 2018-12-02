شكرا لقرائتكم صور.. تفاصيل استقبال ولي العهد في نواكشوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا، حيث استقبله عزف النشيدين الوطنيين السعودي والموريتاني.

وصافح الأمير محمد بن سلمان صفوف مستقبليه بدءًا بأعضاء الحكومة وكبار الشخصيات الرسمية في موريتانيا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في نواكشوط، بحسب ما ذكرت مواقع موريتانية.

وكان يرافق ولي العهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث أدت فرق عسكرية التحية للضيف الكبير الذي ينتظر أن يتجه إلى قاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي لإجراء مباحثات مع الرئيس ولد عبد العزيز.

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