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شكرا لقرائتكم فيديو.. تحضيرات على قدم وساق سبقت وصول ولي العهد إلى نواكشوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - شهدت المنطقة التي سيتحرك فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نواكشوط استنفارًا أمنيًا غير مسبوق من طريق المطار باتجاه القصر الرئاسي، قبل وصول ولي العهد إلى موريتانيا في زيارة تاريخية.
وفي المطار، استنفرت الأجهزة الأمنية لتأمين زيارة الضيف الموريتاني الكبير.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد كسر البروتوكول، خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليستقبله لدى سلم الطائرة.
ووصلت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مطار نواكشوط الدولي، حيث كان في استقباله المسؤولون الموريتانيون يتقدمهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي استقبل الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة.
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