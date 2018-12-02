شكرا لقرائتكم صور.. مطار الملك فهد الدولي يستقبل القادمين من الإمارات بالورود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - احتفل مطار الملك فهد الدولي مساء أمس، بذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث ازدانت أرجاء المطار بالأعلام الإماراتية وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية للأشقاء الإماراتيين، الذين كان باستقبالهم مجموعة من أطفال المنطقة الشرقية مرتدين الزي الإماراتي التقليدي.

يأتي ذلك تفاعلًا مع توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي ومشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة.

ووزع منسوبو مطار الدمام باقات الورد للركاب القادمين من دولة الإمارات إلى مطار الملك فهد الدولي على مختلف شركات الطيران الإماراتية والسعودية، بمشاركة جميع القطاعات العاملة في المطار، للتعبير عن قوة التلاحم بين البلدين وشعبهما إذ يعد احتفال مطار الملك فهد الدولي جزءا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الإماراتي.

وخصص مطار الملك فهد الدولي بالدمام ركنًا خاصًا لالتقاط الصور للمسافرين بجانب العلم الإماراتي والذي حظي بإقبال كبير من رواد المطار.

وجاء الاحتفاء ضمن مشاركة المطار للإخوة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم باليوم الوطني، خصوصًا مع عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والإمارات.

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