السعودية | كالسلاح والبارود .. قصيدة للشاعر عبدالرحمن بن بديع تضرب الحوثيين في مقتل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:44 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م

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كالسلاح والبارود الذي يضرب الأعداء ويشتت جمعهم، تدوي القصائد والأشعار، وتبقى لمئات السنين تفضح الكذابين والمخادعين.

وهنا جاء الشاعر الشاعر الكبير عبدالرحمن بن بديع، ليؤكد في قصيدة فضائح الحوثيين، وأكاذيبهم في اليمن، وانتهاكاتهم المستمرة في حق الأشقاء اليمنيين.

وجاءت أبيات القصيدة التي استهلها ببيت “ونزلت يا الحوثي إلى صنعاء وعمران وعثيت فيها من الفتن والجرائم”، كالبرق والرعد الذي يحرق ويصم الأذان، وتؤكد أن النصر بات قريبا على الانقلابيين أذناب إيران ونظام الملالي.