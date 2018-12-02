الان تتابع وصول ولي العهد إلى موريتانيا ضمن جولته العربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى موريتانيا، اليوم الأحد، ضمن جولته العربية.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يصفها الشارع الموريتاني بـ “المهمة والتاريخية” لولي العهد إلى نواكشوط، ومن المقرر أن تجرى مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تهدف لتعزيز العلاقات الممتازة بين نواكشوط والرياض.