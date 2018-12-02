الان تتابع وكيل وزارة التعليم: نسعى لرفع مستوى التحصيل الدراسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

أكد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، أن دور مديري مكاتب التعليم كبير جدا ولا يقتصر على العمل الإداري الروتيني اليومي، بل يجب التركيز على تجديد وتطوير وضبط العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي، لا فتا إلى أن جميع الجهود التي تبذلها الوزارة وإدارات التعليم تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد مخرجات التعليم، مشيرا إلى العمل الكبير في إدارة الإشراف التربوي التي ترمي إلى تجويد التعليم وتطويره من خلال خطط قصيرة الأمد وأخرى طويلة، تسعى لتحقيقها من خلال مكاتب وإدارات التعليم، كونها الذراع الفني لتنفيذ هذه الخطط ميدانيا.

وأضاف: أحث زملائي وزميلاتي في الميدان ومكاتب التعليم، أن يكون التركيز كبير جدا على رفع مستوى التحصيل الدراسي وهو أمر يحتاج إلى تركيز كبير، إضافة إلى التركيز على الصفوف الأولية باعتبارها النواة التي متى ما تم العمل على تجويد وضبط ورفع مستوى التحصيل الدراسي في هذه الصفوف ستكون آثاراه كبيرة عند انتقال الطالب للمراحل العليا.

جاء ذلك في كلمة له في لقاء مديري ومديرات مكاتب التعليم بالمملكة “بنين ـ بنات” تحت شعار دور قيادات مكاتب التعليم في تطوير عمليتي التعليم والتعليم والتعلم ” الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بعسير برعاية نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي، بحضور مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان، ومدراء مكاتب التعليم بالمملكة وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

وبدء اللقاء بالقرآن الكريم تلاه كلمة للمدير العام للتعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان، أكد من خلالها على أن دور المعلم وقائد المدرسة لم يعد متمحورا في جانب محدد بل أصبح قائدا لمجتمع تعلم أكثر تنوعا وأكثر تعقيدا، والأداء فيه لم يعد مرتبطا فقط بمهمة محددة ولكنه اتسع ليشمل التركيز على أغراض أشمل وأعم، لافتا إلى أهمية ترك الأثر الإيجابي من خلال منهجية عمل واضحة تميز يتم فيها تسخير كافة إمكاناته وخبراته لخدمة العملية التعليمية، والتفرد من خلال ما يقدمه من منهجية مغايرة يعبر فيها عن ذاته.

من جهته أكد مدير إدارة مكاتب التعليم بالإدارة العامة لإشراف التربوي بوزارة التعليم الأستاذ فهد الحقباني، أن هذا اللقاء يهدف إلى تطوير وتحسين مخرجات بيئات التعلم والتعليم ويسعى لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع جودة التعليم، من خلال العناية بتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم وتطوير البيئة التنظيمية للمكاتب التعليمية والعناية بتنمية القدرات المهنية للمعلمين والمشرفين على مكاتب التعليم وقادة مدارس، لافتا إلى أهمية تطوير المكاتب التعليمية والكوادر البشرية خصوصا وأنها تحتل المستوى الثالث في هيكل الإشراف التربوي في المملكة العربية السعودية.

وتخلل اللقاء عرض فيلم قصير بعنوان ” وطننا أمانتنا ـ فخرنا قيادتنا ” أعدته إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير، وقصيدة شعرية للطالب مالك حكمي، إضافة إلى عرض فيلم رسوم معلوماتية استعرض مسيرة التعلم والتعليم في عسير، كما قدم عدد من طلاب مدرسة الإسراء بأبها لوحتين إنشاديتين وطنيتين، فيما جرى تكريم الجهات المشاركة والداعمة للملتقى.

عقب ذلك انطلقت أولى جلسات اللقاء بورقة عمل بعنوان ” خطط قصيرة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي ـ جهود واعدة” قدمها مدير عام الإشراف التربوي بالوزارة الدكتور محمد الغامدي، فيما تضمنت الجلسة الثانية ثلاث أوراق عمل انطلقت أولاها بورقة عمل بعنوان ” دور هيئة تقويم التعليم في دعم تقويم عمليات التعليم والتعلم ” قدمتها مدير إدارة التقويم والاعتماد المدرسي ـ هيئة تقويم التعليم الدكتورة هند الحربي، فيما قدم مستشار وكيل الأداء التعليمي الأستاذ فهد المقرن ورقة عمل بعنوان ” إدارة الأداء في مكاتب التعليم “، وقدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذة نجلاء النفيعي ورقة عمل بعنوان ” مبادرة برنامج نظام إدارة الأداء والإنتاجية “.

واختتم اليوم الأول بورقتي عمل في الجلسة الثالثة تضمنت ورقة عمل بعنوان ” مبادرة برنامج داعم ” قدمها مدير مكتب التعليم بمحافظة أضم الأستاذ نور المالكي، وناقشت الورقة الثانية ” مبادرة برنامج أفق ” قدمها مدير مكتب التعليم بحلي الأستاذ عبد الرحمن الزاحمي.

من جهة أخرى زار وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، المتوسطة والثانوية النموذجية بأبها وابتدائية الملك عبد العزيز بأبها، واطلع على البيئات التعليم وسير العمل فيها.