القصاص من مطلق النار على القحطاني في أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ أبها

نفذ حكم القتل قصاصا اليوم في مواطن بمدينة أبها بمنطقة عسير أطلق النار على آخر فأراده قتيلا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها، أن المدعو حمد بن هادي القحطاني - سعودي -، أقدم على قتل مهدي بن ظافر القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليه.

وقبضت سلطات الأمن على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.