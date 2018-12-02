النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار داخل أحد الأحياء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجّه النائب العام بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء بشكل عشوائي داخل أحد الأحياء.

وكانت النيابة العامة قد حذّرت من استعمال السلاح، أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله؛ مؤكدة أن ذلك يصنف جريمة، ویعاقَبُ مرتكبها بالسجن مدة تصل لسنة؛ وفق نظام الأسلحة والذخائر.

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