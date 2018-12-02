العواد عن #اليوم_الوطني_الإماراتي: شجرة فارعة في سماء الوجدان السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - أبو ظبي تحتفي بالمناسبة اليوم تزامناً مع الذكرى المئوية لولادة باني نهضتها الشيخ زايد

وصف وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، مناسبة #اليوم_الوطني_الإماراتي، بأنها شجرة فارعة في سماء الوجدان السعودي حكومة وشعباً.

وقال العواد عبر حسابه في "تويتر" اليوم: على مدى نصف قرن، لم يكن #اليوم_الوطني_الإماراتي مناسبة عابرة في ذاكرة السعوديين؛ بل إنه نما مع الأيام حتى أصبح اليوم شجرة فارعة في سماء الوجدان السعودي حكومة وشعباً.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر.

وتأتي احتفالات هذا العام تزامناً مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لولادة باني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله؛ فيما حققت إنجازات ملهمة على الصعيد الداخلي والخارجي.