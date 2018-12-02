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انت الان تتابع أبها .. القصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بطلقات نارية قاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ (سعودي الجنسية) في مدينة أبها بمنطقة عسير؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدّى إلى وفاته.
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حمد بن هادي بن شلعان القحطاني -سعودي الجنسية- على قتل / مهدي بن ظافر بن عظيمان القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمد بن هادي بن شلعان القحطاني -سعودي الجنسية- اليوم الأحد 24 / 03 / 1440هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
أبها .. القصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بطلقات نارية قاتلةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-02
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ (سعودي الجنسية) في مدينة أبها بمنطقة عسير؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدّى إلى وفاته.
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حمد بن هادي بن شلعان القحطاني -سعودي الجنسية- على قتل / مهدي بن ظافر بن عظيمان القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمد بن هادي بن شلعان القحطاني -سعودي الجنسية- اليوم الأحد 24 / 03 / 1440هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
01:25 PM
حكم نفّذته "الداخلية" اليوم عقب صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ (سعودي الجنسية) في مدينة أبها بمنطقة عسير؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدّى إلى وفاته.
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حمد بن هادي بن شلعان القحطاني -سعودي الجنسية- على قتل / مهدي بن ظافر بن عظيمان القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمد بن هادي بن شلعان القحطاني -سعودي الجنسية- اليوم الأحد 24 / 03 / 1440هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
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المصدر : الخليج 365
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