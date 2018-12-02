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انت الان تتابع إدارة الفيحاء: رحيل "أسبريا" خلال الانتقالات الشتوية.. شائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إدارة نادي الفيحاء، تمسكها باللاعب أسبريا؛ معلنة عدم نيتها التفريط فيه خلال الفترة الشتوية المقبلة.
وقال النادي في بيان: إشارة إلى ما نُشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الكولومبي دانيلو أسبريا إلى نادٍ آخر خلال الفترة الشتوية القادمة؛ فإن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب، تستغرب بشدة ما يتم نشره في صحف ومواقع رسمية دون الرجوع للمسؤولين في النادي، وتؤكد إدارة النادي أن هذه الأخبار المنشورة تفتقد إلى المصداقية وعارية عن الصحة، ولا تمتّ للواقع بصلة؛ حيث إن إدارة نادي الفيحاء لم تتلقَّ أي عروض رسمية، ولم يتم مناقشة هذا الأمر نهائياً، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي ولا توجد رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء عن خدماته، وتؤكد حرصها على كل ما يخدم النادي".
وأضاف: كما يشيد مجلس الإدارة بما يقدمه اللاعب من مستويات فنية رائعة مع بقية زملائه اللاعبين، وهذا الأمر هو انعكاس لارتياح اللاعب وبقية اللاعبين في تواجدهم مع الفيحاء.
إدارة الفيحاء: رحيل "أسبريا" خلال الانتقالات الشتوية.. شائعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
أكدت إدارة نادي الفيحاء، تمسكها باللاعب أسبريا؛ معلنة عدم نيتها التفريط فيه خلال الفترة الشتوية المقبلة.
وقال النادي في بيان: إشارة إلى ما نُشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الكولومبي دانيلو أسبريا إلى نادٍ آخر خلال الفترة الشتوية القادمة؛ فإن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب، تستغرب بشدة ما يتم نشره في صحف ومواقع رسمية دون الرجوع للمسؤولين في النادي، وتؤكد إدارة النادي أن هذه الأخبار المنشورة تفتقد إلى المصداقية وعارية عن الصحة، ولا تمتّ للواقع بصلة؛ حيث إن إدارة نادي الفيحاء لم تتلقَّ أي عروض رسمية، ولم يتم مناقشة هذا الأمر نهائياً، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي ولا توجد رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء عن خدماته، وتؤكد حرصها على كل ما يخدم النادي".
وأضاف: كما يشيد مجلس الإدارة بما يقدمه اللاعب من مستويات فنية رائعة مع بقية زملائه اللاعبين، وهذا الأمر هو انعكاس لارتياح اللاعب وبقية اللاعبين في تواجدهم مع الفيحاء.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
01:28 PM
أكدت إدارة نادي الفيحاء، تمسكها باللاعب أسبريا؛ معلنة عدم نيتها التفريط فيه خلال الفترة الشتوية المقبلة.
وقال النادي في بيان: إشارة إلى ما نُشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الكولومبي دانيلو أسبريا إلى نادٍ آخر خلال الفترة الشتوية القادمة؛ فإن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب، تستغرب بشدة ما يتم نشره في صحف ومواقع رسمية دون الرجوع للمسؤولين في النادي، وتؤكد إدارة النادي أن هذه الأخبار المنشورة تفتقد إلى المصداقية وعارية عن الصحة، ولا تمتّ للواقع بصلة؛ حيث إن إدارة نادي الفيحاء لم تتلقَّ أي عروض رسمية، ولم يتم مناقشة هذا الأمر نهائياً، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي ولا توجد رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء عن خدماته، وتؤكد حرصها على كل ما يخدم النادي".
وأضاف: كما يشيد مجلس الإدارة بما يقدمه اللاعب من مستويات فنية رائعة مع بقية زملائه اللاعبين، وهذا الأمر هو انعكاس لارتياح اللاعب وبقية اللاعبين في تواجدهم مع الفيحاء.
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المصدر : الخليج 365
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