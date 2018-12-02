"أبل" تحذف 718 تطبيقاً من "آب ستور" في هذه الدولة

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كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" بحذف 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني "آب ستور" خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت "رويترز" عن موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون حذفت هذه التطبيقات بسبب قيام مطوّريها بإدراج إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من "أبل".
كانت "أبل" قد حذرت المطوّرين في أوائل 2017 من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على "آب ستور" دون ترخيص من الشركة الأمريكية.. وتضم قائمة التطبيقات التي تم حذفها: محرك بحث وخرائط "سوجو" وتطبيق التسوق عبر الإنترنت "بيندودو" وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية "توجو كار".
وبحسب موقع "سي نت" رفضت الشركة الأمريكية التعليق على هذه التقارير.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الشركة الأمريكية للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين التي تقدم فيها خدمة "آب ستور" مختلفة تماماً عن الخدمة المتاحة في أغلب دول العالم الأخرى.
وكانت "أبل" قد حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين "آب ستور" عدة آلاف من تطبيقات القمار غير القانونية، في أعقاب انتقادات شديدة لها من جانب وسائل الإعلام الرسمية في الصين.
في الوقت نفسه تمثل السوق الصينية نحو 40 % من إيرادات خدمة "آب ستور" في "أبل" بحسب تقديرات مؤسسة "ماكواري ريسيرش" لأبحاث السوق والصادرة في وقت سابق من العام الحالي، لذلك من المهم استمرار احتفاظ الشركة الأمريكية في السيطرة على المحتوى المعروض في المتجر حتى لا تواجه أي إجراءات عقابية من السلطات الصينية.
"أبل" تحذف 718 تطبيقاً من "آب ستور" في هذه الدولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" بحذف 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني "آب ستور" خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت "رويترز" عن موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون حذفت هذه التطبيقات بسبب قيام مطوّريها بإدراج إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من "أبل".
كانت "أبل" قد حذرت المطوّرين في أوائل 2017 من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على "آب ستور" دون ترخيص من الشركة الأمريكية.. وتضم قائمة التطبيقات التي تم حذفها: محرك بحث وخرائط "سوجو" وتطبيق التسوق عبر الإنترنت "بيندودو" وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية "توجو كار".
وبحسب موقع "سي نت" رفضت الشركة الأمريكية التعليق على هذه التقارير.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الشركة الأمريكية للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين التي تقدم فيها خدمة "آب ستور" مختلفة تماماً عن الخدمة المتاحة في أغلب دول العالم الأخرى.
وكانت "أبل" قد حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين "آب ستور" عدة آلاف من تطبيقات القمار غير القانونية، في أعقاب انتقادات شديدة لها من جانب وسائل الإعلام الرسمية في الصين.
في الوقت نفسه تمثل السوق الصينية نحو 40 % من إيرادات خدمة "آب ستور" في "أبل" بحسب تقديرات مؤسسة "ماكواري ريسيرش" لأبحاث السوق والصادرة في وقت سابق من العام الحالي، لذلك من المهم استمرار احتفاظ الشركة الأمريكية في السيطرة على المحتوى المعروض في المتجر حتى لا تواجه أي إجراءات عقابية من السلطات الصينية.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
12:57 PM
لقيام مطوّريها بإدراج إصدارات محدثة دون ترخيص
كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" بحذف 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني "آب ستور" خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت "رويترز" عن موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون حذفت هذه التطبيقات بسبب قيام مطوّريها بإدراج إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من "أبل".
كانت "أبل" قد حذرت المطوّرين في أوائل 2017 من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على "آب ستور" دون ترخيص من الشركة الأمريكية.. وتضم قائمة التطبيقات التي تم حذفها: محرك بحث وخرائط "سوجو" وتطبيق التسوق عبر الإنترنت "بيندودو" وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية "توجو كار".
وبحسب موقع "سي نت" رفضت الشركة الأمريكية التعليق على هذه التقارير.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الشركة الأمريكية للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين التي تقدم فيها خدمة "آب ستور" مختلفة تماماً عن الخدمة المتاحة في أغلب دول العالم الأخرى.
وكانت "أبل" قد حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين "آب ستور" عدة آلاف من تطبيقات القمار غير القانونية، في أعقاب انتقادات شديدة لها من جانب وسائل الإعلام الرسمية في الصين.
في الوقت نفسه تمثل السوق الصينية نحو 40 % من إيرادات خدمة "آب ستور" في "أبل" بحسب تقديرات مؤسسة "ماكواري ريسيرش" لأبحاث السوق والصادرة في وقت سابق من العام الحالي، لذلك من المهم استمرار احتفاظ الشركة الأمريكية في السيطرة على المحتوى المعروض في المتجر حتى لا تواجه أي إجراءات عقابية من السلطات الصينية.
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المصدر : الخليج 365
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