مكة.. أهالي الشرائع يثمّنون قرار نقل حظائر المواشي خارج أحياء المعيصم والكعكية

محمد بن مسعود - الدمام - تسبب في أضرار بيئية وصحية ويشكل مرتعاً للعمالة المخالفة وتجمع القاذورات

ثمّن أهالي مخططات الشرائع قرار أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، والمجلس البلدي الذي كان حلقة وصل بين الأهالي والأمانة، بنقل الحظائر الموجودة بالمعيصم والخضراء، خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة.

وقال أحمد حماد وخالد الحربي وعبدالرحمن اللحياني وعبدالله ناشي: إن ضرر هذه المجازر صحياً وبيئياً بالإضافة لكونه مرتعاً للعمالة المخالفة، ومكاناً لتجمع القاذورات، وتزداد معاناة الأهالي معه خلال موسم الأمطار والحج.

وأكدوا أن موقع المخطط مميز وفي حال تم تسليمه لمستثمر؛ سيعود بالنفع الكبير على أهالي الشرائع؛ إذ يشغل مساحة كبيرة يمكن استغلالها لتكون حديقة ومتنزهاً لأهالي المخطط.

من جانبه أشاد رئيس المجلس البلدي "مستور المطرفي" بقرار المهندس القويحص مؤكداً لـ"الخليج 365" أن أمين مكة يبذل جهداً كبيراً في سبيل تحقيق مطالبات أهالي المنطقة، ويولي اهتمامه بتلك المطالب التي كان آخرها الاجتماع الذي عُقد بمخطط الخضراء بأهالي أحياء شرق مكة المكرمة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قد وجّه بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق مكة- الليث خلال شهرين؛ حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

وأكد القويحص أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على المحافظة على الإصحاح البيئي، والارتقاء بالمستوى الصحي، بعد مطالبات المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسببت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

وتابع أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة في هذا الجانب؛ لدراسة الأسلوب الأمثل، واقتراح المشاريع المناسبة، ووضع خطة لاستغلال الموقعين في أحياء الكعكية والمعيصم، بعد إخلائهما من الحظائر.